بالصورة .. قصة حب غريبة بين فتاة وصديق والدتها .. صورة الزفاف ستصدمكم!

نشر موقع “ديلي ميل” مقالاً عن قصة حب مع فارق السن، مشيرة الى ان آلان أندي (47 عاماً)، و”بيث تيلفور” (19 عاماً) اضطرا إلى الهروب من موطنهما
الأصلي ومسقط رأسهما منذ ما يقرب من 3 أعوام، بعدما وقعا في الحب وقررا الزواج، وهو الأمر الذي أغرقهما في ثورة من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما الذي يقدر بنحو 28 عاما، خاصة ان “الآن” كان صديقاً مقرباً من والدة “بيث”.
وبالرغم من السعادة التي يعيشانها خاصة بعدما أنجبا طفلين، صرح “الآن وبيث” في لقاء تلفزيوني بعد أول زيارة لهما إلى موطنهما الأصلي في “لاندودنو” شمال “ويلز”، عن رغبتهما بالعودة إلى ديارهما وتربية أطفالهما هنا حيث عاشا هما قصة حبهما وذكريات طفولتهما.
وتزوج الثنائي المحب في تشرين الثاني عام 2016، ولم تحضر الزفاف والدة “بيث” كونها رفضت زواج ابنتها من صديقها المقرب الذي يكبرها بقرابة الثلاثين عاما، وبالطبع أُجبر الزوجان على ترك المدينة، بعد الجدل الدائر حول علاقتهما وانتقلا إلى “لانكشاير”.
وقال آلان: “أربعون سنة عشت في ويلز، وكانت والدتي هنا، وكانت جدتي هنا وأنا كنت مضطر إلى المغادرة”، مشيرا إلى أنه “يخطط للعودة في نهاية المطاف؛ إلا أن زوجته مازالت ترى الأمر صعبا إلى حد ما”.
العربي الجديد