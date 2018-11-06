مباحثات سودانية مغربية في مجال النيابة العامة

عمر استقبل نظيره المغربي في الخرطوم
بحث النائب العام، عمر أحمد محمد، مع نظيره رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، محمد عبدالنبوي، كيفية تبادل المعارف والتجارب، وتوفير الفرص التدريبية بين البلدين، واصفاً العلاقات السودانية المغربية بأنها أزلية وتاريخية.
وقال رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، عقب اللقاء الذي عُقد يوم الثلاثاء، بالخرطوم، إن الزيارة تهدف إلى بحث مستقبل العلاقات بين النيابة العامة في المغرب والسودان وكيفية تطويرها لخدمة مواطني البلدين في المجالات العدلية المختلفة.
وكشف عبدالنبوي عن تقدم ملحوظ في الجانب العدلى بين البلدين.
شبكة الشروق