الحكومة : تفاهمات مع المجتمع الدولي لإعفاء ديون السودان

أعلنت الحكومة عن تفاهمات مع المجتمع الدولي لإعفاء ديون السودان الخارجية..
مبينة أنها طلبت عون صندوق النقد والبنك الدولي للوصول إلى الإعفاء وفق مبادرة “الهيبك“.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “بشارة جمعة أرور” لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية كافة للإعفاء من الديون بعد قيامه بالإصلاحات الاقتصادية ونجاحه في تحقيق السلام بجنوب السودان ومبادرته لتحقيق الاستقرار بأفريقيا الوسطى، مبيناً أن المجتمع الدولي أكد أن السودان بذل جهوداً مقدرة في استيفاء شروط إعفاء الديون.
وتوقع “أرور” عقد مائدة مستديرة لمناقشة إعفاء الديون بمشاركة المسؤولين من دولة جنوب السودان من خلال الاتفاقية الصفرية بين الخرطوم وجوبا، وزاد: (ستسمعون بشريات إيجابية بشأن إعفاء ديون السودان).
الخرطوم – المجهر