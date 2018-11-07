الخرطوم ولندن تبدآن جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي

السفيرة إلهام تترأس الجانب السوداني في المباحثات
بدأت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا لمناقشة حزمة ملفات مشتركة وقضايا السلام، وترأست الجانب السوداني وكيلة مساعد الشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، إلهام شانتير.
وقالت السفارة البريطانية في بيان صحفي، إن رئيس إدارة أفريقيا في حكومة المملكة المتحدة، هاريت ماثيوس، يترأس وفد بلاده في هذه الجولة.
وتُعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي الثانية هذا العام، حيث زار وفد من الحكومة البريطانية السودان في شهر أبريل الماضي للجولة الأولى.
وتأتي المحادثات في إطار توطيد العلاقات الثنائية وخلق منصة لمناقشة العديد من القضايا المحلية والإقليمية المشتركة مثل العلاقات الاقتصادية، والهجرة، وحقوق الإنسان، والتوصل لسلام دائم في دارفور والمنطقتين.
وركزت الجولة التي عقدت في الخرطوم خلال أبريل الماضي على مناقشة قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، علاوة على ملفات اقتصادية وأخرى عسكرية.
وجرى الاتفاق وقتها بحسب بيان مشترك على مواصلة الحوار المنتظم بين الحكومتين على كافة المستويات، مع مواصلة السودان التزاماته تجاه المعاهدات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان، كما أمن الجانبان على أهمية العمل المشترك لمكافحة الاتجار بالبشر.
شبكة الشروق