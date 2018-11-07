الدفاع: ننسق أمنياً مع مصر وليبيا وإثيوبيا والحدود تشهد نشاطاً هداماً

ابن عوف: ننسق مع مصر وليبيا وإثيوبيا في الشأن الأمني
أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، الأربعاء، عن تنسيق عسكري ثلاثي مع إثيوبيا ومصر وليبيا، في الشأن الأمني، وقال إن الحدود تشهد استهدافاً خارجياً ونشاطاً هدّاماً، واعتبر ذلك من التحديات التي تواجه الجيش والوحدات التابعة له.
وأشار ابن عوف، خلال تقديمه بيان وزارة الدفاع أمام البرلمان، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إلى دور القوات المسلحة في تأمين البلاد من الأخطار الخارجية وحماية الحدود ومراقبتها، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والبرتكولات مع الدول الصديقة في مجال التعاون والتنسيق العسكري والأمني.
وتطرق في حديثه إلى تحسن حالة السودان في مجال حقوق الإنسان.
تأهيل وتدريب
وأكد وضع خطة لتدريب الضباط وضباط الصف والجنود داخلياً وخارجياً، وأوضح أن مراجعة قوانين القوات المسلحة أسهمت إيجابياً في أداء الوزارة وتأدية دورها في جمع السلاح غير المقنن من أيدي المواطنين الذي ساعد على تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن، إلى جانب ضبط المداخل للحد من التسلل.
وحول تفكيك وإزالة الألغام أكد وزير الدفاع، نزع ونظافة ما يقارب “294” منطقة خطرة من الألغام، وتدمير عدد من الألغام المضادة للأفراد والمركبات، وقال إن عمليات حصر المركبات غير المقننة أسفرت عن حصر 144 ألفاً و138 من مركبات الدفع الرباعي.
وتشمل خطة وزير الدفاع التي قدمها للبرلمان للعام المقبل، رفع كفاءة القوات المسلحة ونشر الأمن والاستقرار في المواقع الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة الجهود في عملية جمع السلاح وضبط الحدود.
وتناول بيان الوزارة الهدف الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة لبناء قوات مسلحة محترفة لحماية الحدود والدستور، مبيناً مرتكزات الخطة في جميع المؤسسات والوحدات التابعة لها والتي تمت في شكل برامج لإكمال العمل في المطارات الجديدة، وتوفير أجهزة الفحص والرقابة بمطار الخرطوم.
سونا