وزير الداخلية يكشف عن جهود الشرطة في بسط هيبة الدولة

ستعرض وزير الداخلية الدكتور “أحمد بلال عثمان” جهود قوات الشرطة في بسط هيبة الدولة وتعزيز دعائم العدالة والأمن والسلم المجتمعي.
وكشف أن الوزارة متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبإسناد وتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، وضعت خططاً للحدّ من انتشار المخدرات بأنواعها، وقامت بتسيير حملات مكثفة تلي مناطق الإنتاج والمخازن أسفرت عن تدوين (7331) بلاغاً وضبط (375) طناً من القنب (الحشيش) و(4985) كيلو من القات، وكمية من الأقراص المخدرة بلغت (372) حبة كرزول و(54451) كبتاغون و(46533) ترامادول و(1312662) مخدر كريستال و(24069) حبة أخرى.
صحيفة المجهر السياسي.