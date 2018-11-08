د. “أمين”: مستعدون لاستئناف مفاوضات دارفور من حيث انتهت الجولة الأخيرة

جدّدت الحكومة تأكيدها على أن أبواب السلام مفتوحة لكل من يرغب من الحركات وحاملي السلاح..
فى وقت قطعت فيه بأن منبر الدوحة هو الأساس الوحيد لأيى تسويات سلمية بشأن دارفور.وأكد ممثل رئاسة الجمهورية د. “أمين حسن عمر” فيما يلي الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الحكومة لم تصلها حتى الآن أية دعوة من أي وسيط حول استئناف المفاوضات بشأن دارفور، وزاد قائلاً: (لن نجلس مع أية جهة لا تعترف بوثيقة الدوحة للسلام).وأضاف “أمين” إنهم كوفد مفاوض وافقوا على بعض المقترحات التي عرضتها ألمانيا بشأن ملف دارفور، إلا أن الحركات لم تردّ حتى الآن على المقترحات التي قدمت، مؤكداً استعدادهم لقبول أية مبادرة لمواصلة السلام من حيث انتهت جولة المفاوضات الأخيرة دون أية اتفاقيات جديدة.
صحيفة المجهر السياسي.