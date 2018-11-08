الإتصالات: وضع إستراتيجية لحماية الأنظمة المعلوماتية من الخروقات

كشف جهاز تنظيم الإتصالات والبريد عن شروعه في وضع سياسات وإستراتيجية لتأمين وحماية الأنظمة المعلوماتية بالبنية التحتية من مخاطر الخروقات.
وأوضح د. يحي عبدالله مدير جهاز تنظيم الإتصالات في تصريح لـ(smc) إن هناك مجهودات مع الشركاء الذين يمتلكون البنية التحتية الحرجة والمعني بها المنظومة التي تدير اي قواعد بيانات خاصة بتقديم الخدمات مثل أنظمة شركات (الكهرباء والنفط والمياه) وغيرها من المؤسسات التي تدار بواسطة تقانة المعلومات، كاشفاً عن عقد إجتماعات تنسيقية مع الشركاء للوقوف على تجارب الجهات المختلفة في تأمين البني التحتية.
يذكر أن جهاز تنظيم الإتصالات نظم ورشة لحماية البنية التحتية من مخاطر الخروقات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (الأسكوا) شرفها وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الخرطوم (smc)