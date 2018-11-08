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أبرز العناوين, سياسية

2018/11/08

2018/11/08


معتز يغرد على تويتر: ناسف لماحدث للهزة العابرة التي عاشتها البلاد في وفرة الخبز ونعد بمضاعفة الجهد لضمان عدم التكرار



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غرد رئيس الوزراء السوداني وزير المالية معتز موسى مساء يوم الخميس على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً

(قمت ومحافظ بنك السودان ونفر من وزراء الدولة بزيارة الى الميناء للاطمئنان على انسياب الوقود. الوضع مطمئن حتى نهاية العام باذن الله.سنضاعف جهد الادارة والتنسيق لتقليل فرص الازمات العارضة).

وأضاف معتز بحسب ما نقلت عنه صحيفة كوش نيوز في تغريدة أخرى (عاشت البلاد هزة عابرة في وفرة الخبز. افلحت الترتيبات في المعالجة وعادت الامور لطبيعتها. ناسف لماحدث ونعد بمضاعفة الجهد لاحكام الادارة والتنسيق لضمان عدم التكرار باذن الله).

الخرطوم (كوش نيوز)

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