كوش نيوز: تنفي بشدة ما نُسب لها زوراً من خبر يتعلق “بسحب سلطة التوثيق عن المحامين”

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، خبراً تم تحريره بشكل ركيك، ونُسب مصدره لصحيفة كوش نيوز الإلكترونية، يتحدث عن إصدار رئيس القضاء قرارا ً بسحب التفويض الخاص بسلطة توثيق العقود والتصديق عليها الممنوح للسادة المحامين.
تؤكد “صحيفة كوش نيوز الإلكترونية”، بأن الخبر لا يمت لها بصلة بتاتاً، ولم تقم بتحريره بموقعها المفتوح بالشبكة العنكبوتية، وروابط أخبارها بصفحتها بفيسبوك وقروباتها بالواتساب، كما لا يشبه التحرير قالب (كوش نيوز) المُحكم إطلاقاً.
كما تؤكد (كوش نيوز) لقرائها ومتابعيها الذين يزدادون يوماً بعد يوم بأعدادٍ كبيرة من مختلف أصقاع العالم لحيادها و استقلالها ومصداقيتها وتميزها، بأنها ماضية في هذا النهج المتفرد في الصحافة السودانية الإلكترونية مما جعلها تسمو في القمة بالكيف والكم في أعداد الزوار.
وتدين بشدة هذا المسلك المُشين بنسب أخبار مفبركة لها ليستمدوا باسمها قوتها زوراً ، لما لمسوه من ثقة واسعة أعطوها إياها المتصفحين، وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعة باسمها.
وتنتهز الفرصة لتشكر الأعداد الكبيرة من القُراء والمتابعين والمتصفحين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين منحوها ثقتهم لتكون مصدرهم الموثوق في الأخبار، وتوعدهم بأن لا يخيب ظنهم فيها أبداً بإذن الله .
الخرطوم : إدارة (كوش نيوز)