عودة وفد هيئة علماء السودان من تركيا

عاد امس وفد هيئة علماء السودان الذى مثل الهيئة فى المؤتمر العام الخامس للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى انعقد فى استنبول الاسبوع الماضي.
وقال بروف محمد عثمان صالح رئيس الوفد المشارك فى المؤتمر رئيس الهيئة فى تصريح (لسونا) ان الوفد ضم بروفيسور محمد عثمان صالح و د.عثمان النضيف والاداري ادم محمد ابراهيم كذلك مثل مجمع الفقه الاسلامي بروفيسور عبدالرحيم علي.
وانتخب المؤتمر ا. د. احمد الريسوني رئيسا للاتحاد بعد اعتذار الشيخ العلامة القرضاوى كما اختار المؤتمر اربعة نواب للرئيس يمثلون انحاء العالم احدهم ا د عصام احمد البشير
كما ناقش المؤتمر تقارير الدورة و القضايا التى تهم الاتحاد والعالم الاسلامي ومن اهمها قضية الصلح والمصالحة وتجاوز التحديات وفق خطة استراتيجية يتبناها الاتحاد.
سونا