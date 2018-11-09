أحمد هارون يرحب بالاستثمارات التركية فى ولايته

رحب والي ولاية شمال كردفان خلال الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم في اطار زيارته الى تركيا مع حاكم ولاية غازي عنتاب بحضور السفير السوداني لدى تركيا يوسف الكردفاني ،بالاستثمارات التركية في الولاية مؤكدا حرصة على دعم تلك الاستثمارات .
ابدت ولاية غازي عنتاب التركية رغبتها الإستثمار في ولاية شمال كردفان بجانب التعاون بين الولايتين في كافة المجالات و تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بينهما
وفي ذات الصعيد اكد والي شمال كردفان في اتصال مع (سونا ) بانه قد تم الاتفاق مع رئيس ولاية غازي عنتاب على توقيع مذكرة تفاهم بين ولايتي شمالكردفان و غازي عنتاب للتعاون في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات والزيارات والتدريب .
وقد اجرى والي شمال كردفان لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الاتراك شملت رئيس واعضاء الغرفة التجارية بولاية غازي عنتاب والذين ابدوا استعدادهم للعمل مع رجال الاعمال في ولاية شمال كردفان في المجالات الاستثمارية والتجارية .
كما التقي برئيس بورصة غازي عنتاب واطلع علي تجربتهم في تسويق المحاصيل.
يشار الي ان ولاية غازي عنتاب من الولايات التركية الرائدة في مجال الصادرات الصناعية وبها اكبر مسلخ للحوم في اوروبا ومدينة للصناعات المختلفة ووتقدر صادراتها السنوية باكثر من ١١ مليار دولار .
ويختتم الوالي زيارته بمقابلة كبار المسؤولين في العاصمة انقرا .
يذكر أن الزيارة ووجدت تجاوبا كبيرا من المسؤولين ورجال الاعمال الاتراك .
سونا