سهير عبد الرحيم: سيد الدكان يغتصب، الخفير يغتصب، ود الجيران يغتصب…أطفالنا دييل نبلعهم ولا كيف؟!

أفضحوا المتسترين
لم يتوقف هاتفي عن الرنين يوم أمس، ولم تنقطع الرسائل عن بريدي الإلكتروني. صدمة كبيرة اجتاحت قطاعات واسعة من المجتمع، تفاعلاً مع حادثة اغتصاب تلميذة بأحد المدارس على يد خفير المدرسة .
أول هاتف كان من السيد معتمد محلية الخرطوم الفريق محمد أحمد علي، والذي أكد على أنه سيبدأ يومه بزيارة المدرسة، والوقوف على البيئة المدرسية والتأكيد على أمن التلاميذ. أيضاً العديد من المنظمات سيما وشرشر وعدد من البرلمانيين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الطفل، أبدوا استياءهم التام إزاء الواقعة.
السيدة رشا أحمد، والتي تسكن بالقرب من المدرسة، كانت أول من أبلغ عن الواقعة بالاتصال بالرقم (٩٦٩٦)، ومن ثم مثولها لدى قسم حماية الأسرة والطفل بشارع ٤١ العمارات، حيث خضعت للتحريات هي ووالدتها فائزة شاكر والتي كانت شاهد عيان على حديث التلميذة المغتصبة.
كل ذلك تم عقب التنسيق مع العقيد احتفال في رئاسة حماية الأسرة والطفل، والتي وجهت بالاتجاه الى أقرب قسم شرطة حيث دائرة الاختصاص لفتح البلاغ .
ما ينبغي قوله، إن هناك العديد من الأصوات تعالت في المدرسة محاولة طمس الموضوع، لذلك فإن الذين يتسترون على الجرائم الأخلاقية ويحاولون اطفائها تحت ذريعة السترة واجبة، ينبغي أن يطالهم القانون وبعقوبات مشددة.
فالأطفال مخلوقات ضعيفة لا حول لهم ولا قوة، لا يملكون من العقل وحُسن التصرف والخبرة والقوة ما يمكنهم من التعامل مع الاعتداءات التي يتعرضون لها والدفاع عن أنفسهم، لذلك وجب أن يقوم الآخرون بالدفاع عنهم.
مازال قانون الطفل بعيداً عن التطبيق بصورة مثالية بحيث ينشأ الأطفال في مجتمع معافى وينال الجناة العقوبة الرادعة.
خارج السور سيد الدكان يغتصب، الخفير يغتصب، ود الجيران يغتصب…أطفالنا دييل نبلعهم ولا كيف؟!
بقلم
سهير عبد الرحيم
الانتباهة
10 التعليقات
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جنرال💡
2018/12/18 at 3:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
سيد الدكان يغتصب، الخفير يغتصب، ود الجيران يغتصب…أطفالنا دييل نبلعهم ولا كيف؟!
…………..
و البنغالي يشطف … أبلعي نفسك
Aboahmed
2018/12/18 at 6:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
في التنك………………………..
اديلوا ماترحموش ……………..
ابو امين
2018/12/18 at 6:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
ممكن تطوير القارب بالتنسيق مع جياد وما عاوزه فنيات معقده بس التشطيب والعمل الفنى التقنى معدوم واقتحوا ابواب الجامعات واعطوا الطلاب فى الهندسة التشجيع وصقل مواهبهم بالابداع وتبنوا مشاريعهم واعملوا مسابقات دورية لكليات الهندسية بالمساهمه فى بناء الوطن وهناك من لديهم مشاريع واعمال عاوزة تشجيع وتطوير وهل نسمع اخبار سارة واين دولة العلم والتكنلوجيا الان ؟والانتاج ليتقدم الوطن يا سعادة الفريق بكرى والله المستعان
sami21
2018/12/18 at 6:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
سودان السجم
انتو عاوزين سيسي موش بتاع الغرب بتاع الشمال
شوفو جنس الغفير دا حيكون من الجماعة الملو الخرطوم مع جية الانقاذ
همهم كلو يصلوا للكرسي الصعب
لكن وين دى عند الغافل
كبريت
2018/12/18 at 10:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت يا مصري مش احسن تسكت وتلم عفنك عليك
وطني100%
2018/12/18 at 6:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
لاحول ولاقوه الا بالله
اللهم احفظ الجميع ..
الحاج سعد
2018/12/18 at 6:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
المرا دي شايته وين .. يوم الاغتصابات و يوم حفرة الدخان ويوم البنغالي … غالبية كتاباتها تدور حول الجنس
amir
2018/12/18 at 7:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب مالو ما كلها مواضيع تهمك انت يالسجم
كمال
2018/12/18 at 8:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
كاتبة رائعة جريئة ، إستمري على ذلك الناس لا تريد أن ترى الوجه القبيح من حياتهم ولذلك بغتغتوا ويدغمسوا الحاجات
Rambo
2018/12/18 at 8:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحقيقة التي لا جدال فيها أن هناك كبت جنسي الغالبية من رجال و شباب سيما أن الزواج أصبح من الصعوبة بمكان زمان كان في دعارة منظمة تقي المجتمع هذه الشرور طبعا لم يكن مجتمع ملائكي لكن بنسبة أعلى مننا المشكلة انه السوداني عايش في عالم خرافي يرى نفسه صحابي و مجتمعه ملائكي و الحوادث ستزداد بدليل زيادة أعداد المثليين في السودان بنسبة غير طبيعيه و سيزيد الاغتصاب لأنه