عروض لمعالجة الأوضاع في السودان مقابل قطع العلاقات مع قطر

كشف المؤتمر الوطني، عن تلقيهم عروض من دولة لم يسمها بمد البلاد بالدقيق والوقود مقابل قطع علاقتها مع قطر وتركيا وأيران، وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب محمد مصطفى الضو، هنالك دولة عرضت عليهم تقديم مساعدات تتمثل في وقود ودقيق للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وأشار الضو لدى وقوفه على راس وفد مركزي على الأوضاع بولاية نهر النيل عقب الاحتجاجات الأخيرة، أمس إلى اشتراط تلك الدولة تقديم مساعداتها بحسب صحيفة آخر لحظة، مقابل قطع السودان لعلاقاته مع كل من قطر وتركيا وأيران والإخوان المسلمين.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
Moh
2018/12/24 at 10:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
خليكم مع أصل الفقر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
sufyan
2018/12/24 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
خيبة والله
دولة خليجية تمدنا بالدقيق ( بلد غير ذي زرع ) واحنا اكبر دولة فيها اراضي زراعية
الصريح
2018/12/24 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
دى ماخيبة ياسفيان (دى فضيحة عديييييل ) بقينا اضحوكة عند الخليجيين … الله المستعان !!!