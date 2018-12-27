اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 27 ديسمبر 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 56.00جنيه
الريال السعودي : 14.93جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 63.84جنيه
الدرهم الإماراتي : 15.34جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.37 جنيه
الجنيه الإسترليني : 70.56جنيه
الجنيه المصري : 3.13جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
محمد السناري
2018/12/28 at 7:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
حد يفهمني كيف حدث هذا التراجع الكبير للدولار؟
معناها سعر الدولار الحقيقي أقل من كده بكتير، وانو في ايدي خفية تتحكم في أسعار و التصاعد الكبير الي ان وصل 80 جنيه بفعل فاعل، السؤال هل هم تجار العملة أم الشركات الكبرى زين ودال أم جهات حكومية…. ماذا بالضبط ولماذا هذا الانخفاض الكبير