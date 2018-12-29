البشير :العلاقات مع مصر تاريخية و متطورة في المجالات كافة

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية متانة العلاقات بين السودان و جمهورية مصر العربية، ووصفها بأنها تاريخية و متطورة في المجالات كافة.
و اطلع رئيس الجمهورية خلال لقائه ببيت الضيافة بالخرطوم بوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري و بحضور وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد و مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش، اطلع على نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية المشتركة السودانية المصرية.
و أكد الدكتور الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن هناك تتطابقا في وجهات النظر في القضايا المطروحة بين البلدين، و أشار إلى أن الجانبين أمنا على ضرورة استمرار التعاون و التنسيق في القضايا الإقليمية بمختلف الآليات و أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة خاصة تنفيذ المشاريع التي أقرت متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة لاتفاقيات أخرى، و أكد أن هناك مشاريع كبرى يجري التنفيذ فيها سيما الربط الكهربائي بين البلدين كما تمت مناقشة التنسيق على مستوى اتفاقية مياه النيل و كل القضايا المشتركة التي تهم السودان ومصر.
و أشار الدرديري إلى أنه تمت مناقشة الدور السوداني في القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمبادرة السودان بشأن جنوب السودان و إفريقيا الوسطى و زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا مؤخرا، و أكد أهمية التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الخاصة بمنطقة البحر الأحمر .
من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية العليا في البلدين وتنفيذ الإرادة القوية لدى الرئيسين في دعم العلاقات الثنائية، و أبان شكري مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات من خلال الحوار المستمر بين البلدين، كذلك تناول كافة القضايا و التحديات المرتبطة بالمصالح و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، و أكد أن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر لاستقرار مصر، مبينا أن التئام شعبي و قيادة البلدين أمرا ضروريا لمواجهة التحديات لتحقيق المصالح المشتركة بين السودان ومصر .
و تناول شكري خلال المباحثات كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف التنسيق لتحقيق المصالح، وأضاف قائلا “تلقينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عمر البشير و نقلنا له رسالة من فخامة رئيس الجمهورية السيسي تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين و استمرار التواصل و تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات من خلال العمل المشترك و تفعيل كافة أطر التعاون و التنسيق على المستوى الثنائي”.
سونا
1 التعليقات
محي الدين
2018/12/30 at 5:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
امشي يا خايب الرجاء ناس محتلين أرضك والله مافيك خير لأسوان لأنك جبان روح عشان يجي راجل بمعنى الكلمة في مكانك ضيعت أراضينا تف عليك وعلى الخلفوك والله تمصر حلايب يقطع المصارين