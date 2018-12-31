بالصور .. وصول طائرة مساعدات من (فاعل خير) تحمل 32 طن من دقيق الخبز إلى مطار الخرطوم

هبطت بمطار الخرطوم الدولي طائرة، تحمل على متنها 32 طنًا من دقيق الخبز، مساهمة من فاعل خير، لحل أزمة الخبز التي يعاني منها السودان.
وكان قد استقبل مطار الخرطوم الخميس الماضي، طائرة أخرى تحمل 30طنا من دقيق الخبز .
وتشهد عدد من مدن السودان احتجاجات، منددة بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ، وندرة الخبز والوقود.
وبحسب متابعات كوش نيوز، يعاني السودان منذ فترة من أزمة في الوقود ودقيق الخبز وتدني في العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وشح في السيولة النقدية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عبد الغفار
2018/12/31 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
جزاهم الله كل خير