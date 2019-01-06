رئيس أنصار السنة يكشف معلومات جديدة حول إعفاء وزير الصحة

كشف الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان د. إسماعيل عثمان محمد الماحي، معلومات جديدة حول إعفاء وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى .
وقال في توضيح خاص إن رئيس الجمهورية دعاه وأبلغه أن المأخذ على الوزير وسبب الإعفاء يعود لحديثه بالمجلس الوطني حول الدواء، وأشار إلى أن أصل الخلاف مع رئيس الوزراء معتز موسى .
منوهاً إلى أن خلاف أبوزيد مع وكيل الصحة جاء مؤخراً وتابع: “طلب مني الرئيس ترشيح شخص واحد وليس ثلاثة أشخاص ورشحت الخير النور الذي قبل مباشرة التكليف” .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد أطلعت على ما جاء في صحيفتكم الغراء (التيار) حول إعفاء وزير الصحة الاتحادي محمد أبوزيد مصطفى، وأرجو أن أوضح الحقائق التالية حول هذا الأمر وأمل منكم النشر وبذات البنط كعنوان وتفاصيل مع وفائق الشكر والتقدير:
أولاً: دعاني الرئيس وأبان أن المأخذ على الوزير وسبب الإعفاء هو حديثه حول الدواء في المجلس الوطني .
ثانياً: الخلاف أساساً مع السيد رئيس مجلس الوزراء وليس مع الوكيل، فالخلاف مع الوكيل جاء متأخراً .
ثالثاً: طلب مني الرئيس – مشكوراً – مرشحاً واحداً وليس ثلاثة كما جاء في خبركم، وقدمت له الخير النور المبارك والذي قبل مباشرة .
هذا ما لزم توضيحه والله ولي التوفيق، والسلام
د. إسماعيل عثمان محمد الماحي – الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عبدالله يوسف السيمت
2019/01/06 at 9:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
الملاحظ أن الكثير من أنصار السنه ، يعملون عكس تيار الرئيس شيخ اسماعيل ولا ندري ماهو سر عدم التناغم بين القمة والقاعده ؟؟؟
شملول
2019/01/06 at 10:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
حرضو التلاميذ ضد شيوخهم، فرد الله كيدهم في نحرهم،،، والله أعلم !!!