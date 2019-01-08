كشف الدكتور الراحل حسن عبد الله الترابي الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي خلال شهادته في برنامج شاهد على العصر الذي بثت حلقاته عقب وفاته – كشف عن السبب وراء استحالة حدوث انقلاب عسكري على نظام الإنقاذ حيث أوضح أن هناك ترتيباً يتعلق بسلاح الدبابات التي تم إحكام السيطرة عليه .
وقال الترابي في معرض حديثه حول عملية دخول قوات حركة العدل و المساواة السودانية إلى العاصمة الخرطوم أن قواته لم تتلقهم دبابة واحدة مضيفاً بقوله :(إذا خرج سلاح الدبابات هذا خطر على النظام ) .وأشار الترابي إلى أن سلاح الدبابات لا يملكه أحد ، موضحاً ( الدبابة ميتة إبرها عند واحد وذخيرتها عند آخر حتى لا يستطيع أحد أن يدبر انقلاباً).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: الترابي يوضح الأسباب الحقيقية وراء استحالة حدوث انقلاب عسكري ضد نظام الإنقاذ في السودان
2 التعليقات
عمار
2019/01/09 at 6:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
الترابي تبرأ من النظام وغادره قبل 20 سنة إلى السجون وقاومه حتى الموت لإقرار الحريات والذين حفروا للترابي من حزبه ركبوا السلطة بعد وفاته مباشرة وهم بعدد أصابع اليدين فقط.
ممكون وصابر
2019/01/09 at 6:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
جهنم وبئس المصير باللي عملته في البلد يأملعون