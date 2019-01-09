والدة محمود عبد العزيز تكشف عن متحف باسم (الحوت)

قالت والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز الحاجة فائزة محمد الطاهر، إن ذكرى رحيل محمود التي تصادف يوم 17 يناير الجاري، تمثل لها حدثاً مهماً في حياته، وهو رحيل فلذة كبدها الذي كان يعني لها كل شيء في الحياة، وأضافت حاجة فائزة في حديثها حسب صحيفة آخر لحظة إن محبي محمود من (الحواتة) هم أولادها، وهم زاد هذه الذكرى، وهي تتقدم لهم بالشكر على جهودهم العظيمة التي يقومون بها.
وقالت (أم الحواتة) أيضاً: إن محمود كان كتاباً مفتوحاً للجميع وأن كل بيت سوداني يوجد فيه من يستمع لمحمود، وأنها كانت تتمنى له الحياة السعيدة ومواصلة مشواره الفني بكل النجاح ولكن الله أراد له أن يودع الدنيا وهو في ريان شبابه ولا راد لإرادة الله ولن نقول إلا ما يرضي الله والحمد لله.
حاجة فائزة كشفت إنهم كأسرة قطعوا شوطاً بعيداً في إقامة متحف باسم محمود، يحتوي على كل مقتنياته وصوره في منزله، وأن هناك بعض اللمسات يجرى الترتيب لها حتى يرى المتحف النور، كما كشفت عن فيلم وثائقي تم تصويره مؤخراً سيتم عرضه عبر شاشة قناة (أنغام)، بالإضافة ألى تنظيم مهرجان ومعرض في هذه الذكرى بالخرطوم.
واختتمت والدة الفنان الراحل عن فعالية ضخمة باسم الراحل في أنجمينا يتم خلالها تكريم السيدة الأولى في دولة تشاد، وإنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل هذا المهرجان في مقبل الأيام من خلال مؤتمر صحفي.
الخرطوم (كوش نيوز)