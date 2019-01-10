فيصل: بعض أحزاب اليسار دخلت المظاهرات لنسف الاستقرار

أكّد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، يوم الخميس، على حق التظاهر السلمي، مستنكراً مشاركة بعض الأحزاب اليسارية في التظاهرات، وقيامها بأعمال تخريبية والتعدي على الممتلكات بهدف نسف الاستقرار بالبلاد .
وأوضح فيصل خلال، لقائه مع ممثلي البعثات الدبلوماسية، والقناصل الفخريين للدول الآسيوية لدى البلاد، أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور والقانون للجميع.
وأعلن مساعد الرئيس، حرص الحكومة على بذل المزيد من الجهود، لمعالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضاف الحكومة بذلت جهوداً مقدرة، أسهمت في تحقيق الاستقرار وتوفير الوقود والسيولة النقدية ودقيق الخبز. وأرجع إبراهيم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلى الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان، وقال إن له دور في تفاقم الأزمة الحالية.
مشيراً إلى أن جهود الدولة أثمرت بتوفير الدقيق والوقود وتواصل المساعي لحل ضائقة السيولة خلال الشهر الجاري.
شبكة الشروق
1 التعليقات
وطني100%
2019/01/10 at 8:38 م (UTC 2) رابط التعليق
ومن انت اصلا ومن أين اتيت .. ياراعي البهايم …
زمن لايتمني صاحب ضمير أن يعيش فيه ..
حثاله القوم وارازل البشر صارو يحكمون ويتحكمون في البلد .. جهلاء واولاد فقر ابا عن جد.. وجزء كبير منهم ورئيسهم عاق بشهاده والدته….
#اسكت بس