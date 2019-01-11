“واتسآب” يستعد لتعميم ميزة تحميك من عيون زوجتك

ذكرت تقارير أن تطبيق المراسلة الشهير “واتسآب”، يختبر ميزة جديدة، ستكون قادرة على حماية خصوصيتك من مراقبة زوجتك لهاتفك المحمول.
ووفقا لموقع “وابيتاإنفو”، المتخصص في اختبار ميزات “واتسآب” بصورة مبكرة قبل طرحها، فإن ميزة التوثيق بـ”بصمة الإصبع” و”التعرف على الوجه”، للدخول إلى التطبيق قيد التجربة حاليا، من أجل إتاحتها للمستخدمين رسميا خلال الفترة المقبلة.
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وستعزز هذه الميزة الجديدة من إجراءات حماية وتأمين “واتسآب” ضد محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به.
وفي حال تطبيق هذه الميزة فعلا، فإنه لن يكون الوصول إلى “واتسآب” متاحا إلا عندما يسجل المستخدم الدخول باستخدام أحد المعرفات البيومترية، إذا قام المستخدم بإعداد “واتسآب” للقيام بذلك.
ولتفعيل ميزة مصادقة بصمة الإصبع في “واتسآب”، يتعين الدخول إلى الإعدادات، ثم الحساب، وأخير إلى الخصوصية.
وستتوافر ميزة “بصمة الإصبع” في المستقبل لأي مستخدم يعمل هاتفه بنظام “أندرويد” وكذلك “آيفون”، وكل أنظمة التشغيل الأحدث، منها “أندرويد مارشميلو”.
سبونيك