لتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية.. OpenAI تدمج ChatGPT داخل «باوربوينت»

أطلقت شركة «OpenAI» إضافة تجريبية تُدمج شريط «ChatGPT» الجانبى داخل برنامج «Microsoft PowerPoint»، مما يُمكّن المستخدمين من إنشاء العروض التقديمية وتعديلها وتحسينها دون مغادرة البرنامج.

ويقدم هذا التحديث شكلاً أكثر عمليةً من المساعدة الذكية فى «PowerPoint»، حيث يسمح للمستخدمين بإنشاء الشرائح، وتعديل العروض التقديمية الحالية، وتبسيط عملية إعداد العروض التقديمية دون الحاجة إلى البدء من الصفر، ومع استمرار دمج أدوات الذكاء الاصطناعى فى البرامج التى تُستخدم فى بيئة العمل، أصبحت أتمتة العروض التقديمية جزءًا من الإنتاجية المكتبية اليومية، بحسب ما ذكره موقع «تك تايمز».

كذلك يعكس هذا التكامل تحولًا أوسع فى كيفية تعامل المستخدمين مع سير عمل الذكاء الاصطناعى، فبدلاً من تنظيم كل شريحة يدويًا، يمكن للمستخدمين الآن استخدام «ChatGPT» لكتابة المخططات، وتلخيص المعلومات، وتحسين نصوص العروض التقديمية مباشرةً داخل «PowerPoint».

وبفضل دعمها للخدمات المتصلة مثل «Gmail» و«Outlook» و«SharePoint»، صُممت هذه الميزة لتسريع عملية إنشاء شرائح العرض التقديمى باستخدام الذكاء الاصطناعى، وجعلها أكثر انسجامًا مع بيئات العمل الحالية.

ويُتيح التحديث للمستخدمين إنشاء شرائح عرض تقديمى باستخدام نصوص بسيطة، إذ يُمكن للمستخدمين وصف موضوع، أو طلب نمط عرض تقديمى، أو طلب ملخص للمحتوى، وسيقوم «ChatGPT» بإنشاء عرض تقديمى جاهزة للاستخدام تناسب الطلب.

وهذا يجعل إنشاء العرض التقديمى باستخدام الذكاء الاصطناعى أسرع وأسهل استخدامًا لمن لا يرغبون فى إنشاء عروض تقديمية من الصفر، كذلك يمكن لـ «ChatGPT» تعديل عروض «PowerPoint» التقديمية الموجودة من خلال مراجعة الصياغة، وإعادة هيكلة الأقسام، وتحديث المحتوى القديم دون الحاجة إلى إعادة بناء كاملة.

وتدعم هذه الميزة أيضًا سير عمل أوسع للذكاء الاصطناعى من خلال التكامل مع خدمات مثل «Gmail» و«Outlook» و«SharePoint»، فبدلاً من جمع المعلومات يدويًا من تطبيقات متعددة، يمكن للمستخدمين استيراد المحتوى ذى الصلة مباشرةً إلى العروض التقديمية من داخل «PowerPoint».

ويتوفر هذا التكامل حاليًا فى مرحلة تجريبية للعديد من مستخدمى «OpenAI»، بما فى ذلك بعض حسابات المستوى المجانى وحسابات «ChatGPT Business»، ويعكس هذا التكامل توجهًا متزايدًا نحو أتمتة العروض التقديمية واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعى كجزء أساسى من برامج الإنتاجية المكتبية.

