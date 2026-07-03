خوفًا من عمليات الاحتيال.. الهند تطلب من «واتساب» تعليق طرح ميزة أسماء المستخدمين لحين استكمال المشاورات الحكومية

طلبت الهند من شركة «ميتا» تعليق طرح ميزة «واتساب» الجديدة التى تتيح للمستخدمين الدردشة باستخدام أسماء مستخدمين فريدة، مشيرةً إلى أن هذه الميزة قد تزيد من حالات الاحتيال الإلكترونى وعمليات التصيد الاحتيالى.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة – التى تتيح للأشخاص الدردشة دون الكشف عن أرقام هواتفهم – لمستخدمى «واتساب» البالغ عددهم ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفى إشعار رسمى، طلبت الحكومة من «واتساب» توضيح الأسباب التى تحول دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بموجب القانون الهندى بسبب إطلاق ميزة قد تؤدى إلى زيادة الجرائم الإلكترونية، بحسب ما ذكرته «BBC».

وأفاد الإشعار الذى أصدرته وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، أمس الأربعاء، بأنها أخذت علمًا بإعلان «واتساب» هذا الأسبوع، والذى يتيح للمستخدمين حجز أسماء مستخدمين فريدة، وبأنه سيُمكنهم -بمجرد طرح الميزة بالكامل- من التواصل مع مستخدمين آخرين عبر تبادل أسماء المستخدمين بدلاً من مشاركة أرقام هواتفهم.

وذكرت الوزارة أنها ترى أن هذه الميزة «قد تزيد بشكل ملموس من حالات الاحتيال عبر الإنترنت، والتصيد الاحتيالى، وعمليات الاحتيال القائمة على «الاعتقال الرقمي»، وهجمات انتحال الشخصية»؛ وذلك لأنها تتيح للمجرمين التواصل مع الضحايا المحتملين دون الكشف عن أرقام هواتفهم.

وحذرت من أن هذه الميزة قد «تُسهّل انتحال الشخصية وتزوير الهوية» – بما فى ذلك انتحال صفة أفراد أو هيئات حكومية أو مؤسسات مالية أو وكالات عامة – وذلك من خلال السماح بأسماء مستخدمين تشبه إلى حد كبير الأسماء الحقيقية.

وطالبت الرسالة، الشركة بعدم طرح هذه الميزة إلى حين استكمال المشاورات بشأن هذه النقطة بما يحقق رضا الحكومة، إذ تستند الرسالة إلى بنود «قانون تكنولوجيا المعلومات» الهندى وقواعد التكنولوجيا فى البلاد التى تنظم إجراءات العناية الواجبة للجهات الوسيطة، وجرائم سرقة الهوية وانتحال الشخصية.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها السلطات الهندية لتدقيق ومراقبة كيفية تصميم شركات التكنولوجيا العالمية لمنتجاتها وتشغيلها داخل البلاد.

من جانبها، صرحت «واتساب» بأن الميزة لم تُطرح بعد، وأنها تتضمن تدابير حماية مدمجة، تشمل حجز أسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات البارزة، وآليات لرصد انتحال الشخصية وعمليات الاحتيال.

وتُعد الهند أكبر سوق لـ «واتساب» – المملوك لشركة «ميتا» التى يرأسها مارك زوكربيرج – حيث يبلغ عدد مستخدمى التطبيق فيها أكثر من 850 مليون مستخدم.

وتُعتبر الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمى مصدر قلق كبير فى الهند، إذ يستخدم الملايين المنصات الرقمية وخيارات الدفع يوميًا، ولكن غالبًا دون وعى كافٍ بمتطلبات السلامة عبر الإنترنت، إذ سُجّلت قرابة 102 ألف حالة جريمة إلكترونية فى عام 2024 (وهو أحدث عام نُشرت فيه بيانات فيدرالية)، بزيادة قدرها 18% عن العام الذى سبقه؛ وشكّلت قضايا الاحتيال عبر الإنترنت ما يقرب من ثلاثة أرباع هذه الحالات.

المصري اليوم