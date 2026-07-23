منصة «إكس» تطلق نسخة جديدة كليا لتطبيقها على نظام «أندرويد»

أعلنت منصة إكس إطلاق النسخة الجديدة من تطبيقها على نظام” أندرويد”، بعد مشروع تطوير استغرق قرابة عام، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الاستخدام وتسريع وتيرة طرح الميزات الجديدة لمستخدمي النظام الأكثر انتشارا حول العالم.

وأكدت الشركة المالكة للمنصة أن التطبيق الجديد لم يأتِ كتحديث تقليدي للإصدار السابق، بل جرت إعادة بنائه بالكامل من الصفر، مما يتيح أداء أفضل وسرعة أعلى واستقرارًا أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة.

ووفقاً لما أعلنته إكس رسمياً، فإن هذا التطبيق المعاد بناؤه يعتمد على لغات برمجة حديثة تمنحه سلاسة فائقة في التصفح تنهي مشكلات التقطيع، إلى جانب واجهة مستخدم محدثة تتيح تثبيت علامات تبويب للمواضيع المفضلة، ومعالجة مشكلة بطء فتح الروابط الخارجية، بالإضافة إلى دمج أعمق لخدمات المدفوعات الرقمية والمراسلات المتقدمة.

ويهدف هذا التحديث الجذري إلى معالجة المشكلات الفنية والبطء الذي عانى منه مستخدمو التطبيق القديم مقارنة بنسخة آيفون لتقديم تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة واستجابة فورية للإشعارات، مما يمثل خطوة مهمة من المنصة لتحسين تجربة ملايين المستخدمين حول العالم، ومواكبة تطلعاتهم في الأداء المتميز والاستقرار التقني للخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي” أندرويد” الحاليين يمكنهم الاستفادة من النسخة الجديدة عبر تحديث تطبيق إكس من خلال متجر “جوجل بلاي”، ليحصلوا على جميع التحسينات التي يتضمنها الإصدار الجديد فور توفره على أجهزتهم.

جريدة الرياض