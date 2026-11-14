مايكروسوفت تنفي ارتباط العطل في خدمتها بهجمات سيبرانية

نفت شركة مايكروسوفت وجود أي صلة بين العطل التقني الواسع الذي تعرضت له، وأي هجمات سيبرانية أو مشكلات مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذا الخلل نجم عن مشكلة تقنية، متقدمة باعتذارها الشديد للعملاء والشركاء إزاء الاضطرابات التي تسبب فيها العطل.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل لإعادة خدماتها وعملياتها إلى الوضع الطبيعي بالكامل منذ بدء العطل، مؤكدة إدراكها حجم الثقة التي يوليها العملاء والشركاء في خدماتها، وتحملها المسؤولية تجاههم على محمل الجد، حيث تواصل جهود المعالجة والتعافي.

وسبق أن عادت خدمات الشركة للعمل جزئيا بعد انقطاع استمر لساعات طويلة نتيجة خلل أثر على خوادمها، وتسبب في تعطل عدد كبير من تطبيقاتها التي يستخدمها نحو 430 مليون شخص حول العالم.

وأحرزت مايكروسوفت جهود التعافي تقدماً لافتاً في وقت لاحق من اليوم تمثل في استعادة تدريجية لأحمال العمل مع تحسن في القدرات التشغيلية، وذلك بعدما واجهت شركات وملايين المستخدمين من الأفراد خللاً في خدمات الشركة، مثل /آوتلوك/ استمر لعدة ساعات، ونجم عنه تأثير مماثل طال قطاعات مختلفة في أنحاء العالم.

الشرق القطرية