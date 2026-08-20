يوتيوب تغير آلية احتساب مشاهدات الفيديوهات

أعلنت منصة /يوتيوب/ تغيير آلية احتساب مشاهدات الفيديوهات، بحيث تسجل المشاهدة الجديدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو، أو فور دخول المستخدم إلى بث مباشر، في خطوة تهدف إلى توحيد طريقة قياس المشاهدات بين أنواع المحتوى المختلفة.

وأوضحت المنصة أن التغيير سيؤدي إلى ارتفاع أعداد المشاهدات المسجلة، خصوصا للفيديوهات التي يغادرها المستخدم بعد ثوان قليلة من بدء تشغيلها، بينما ستبقي على المقياس السابق، مع إعادة تسميته إلى /المشاهدات المتفاعلة/، ليظل متاحا لصناع المحتوى عبر أدوات /Analytics/ لمعرفة عدد المستخدمين الذين اختاروا الاستمرار في المشاهدة.

جدير بالذكر أن آلية احتساب المشاهدات الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 24 أغسطس الجاري.

الشرق القطرية