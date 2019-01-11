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2019/01/11

2019/01/11


استدعاء وزيري المالية والنقل بشأن زيادة رسوم أرضية الموانئ



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قال رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان، عبد الله مسار، إن لجنته قررت استدعاء وزير المالية معتز موسى ووزير النقل حاتم السر للمثول أمامها بشأن زيادة رسوم أرضية الموانئ البحرية.
وطالب مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان حسب صحيفة السوداني أمس، الحكومة بإيقاف ما وصفه بـ(العبث)، موضحاً أن الزيادة مخالفة لقانون الميزانية لأن الميزانية وضعت على أساس أن الدولار الجمركي بـ(18) جنيهاً، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي جهة تغيير الرسوم التي وردت في الميزانية.
الخرطوم (كوش نيوز)

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