“الشعبي” يتبرأ من المشاركة في احتجاجات 9 يناير

تبرأ حزب المؤتمر الشعبي من المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة أم درمان، أمس الأول (الأربعاء)، ووصف عضويته المشاركة في التظاهر من الشباب والطلاب بـ(المتفلتين) مجدداً تمسكه بموقفه المعلن من الاحتجاجات، بعدم المشاركة فيها، أو توجيه عضويته بالانضمام إليها.
وقال عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الشعبي، عبد العال مكين، في تصريح حسب صحيفة الأخبار أمس (الخميس)، إن شباب وطلاب الحزب قاموا بزيارة مصابي الحزب من ناحية إنسانية، وأردف: (نتمنى لهم عاجل الشفاء) وقال مكين إن مشاركة عضو الحزب هشام الشواني في الاحتجاجات أمر يخصه ولا علاقة للحزب به.
الخرطوم (كوش نيوز)