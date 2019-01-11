السودان: وزير الداخلية ينفي وجود مرتزقة روس داخل البلاد

نفى وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، يوم الجمعة، صحة تقارير أوردتها صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، عن مشاركة مرتزقة روس في فض التظاهرات السلمية في البلاد.
وقال بلال في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، إن ما أوردته الصحيفة البريطانية “عار تماماً عن الصحة، بل مجرد فِرية القصد منها الإساءة للحكومة”، مشيراً إلى أنه “لو كان هناك روس موجودون في الميدان لأخبر عنهم المتظاهرون”.
وأضاف بلال أن “الوضع ليس بهذا السوء ليتطلب تدخل مرتزقة”، مؤكداً أن “قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى لا تزال تملك زمام المبادرة، وتواصل تعاملها المهني مع الاحتجاجات”.
وكانت “ذا تايمز” تحدثت الخميس، عن “وجود مرتزقة ناطقين بالروسية يشاركون في قمع التظاهرات في السودان”.