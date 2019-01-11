السودان.. المعارضة تطلق أسبوع “انتفاضة المدن والقرى”

أعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، إطلاق أسبوع “انتفاضة المدن والقرى والأحياء” بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج حتى اسقاط النظام.
وتأتي الدعوة مع استمرار الاحتجاجات في السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي,
وحدد بيان مشترك، اطلعت عليه الأناضول، الأحد القادم لتنظيم “مسيرة الشهداء” في الخرطوم بحري، شمال العاصمة السودانية.
وأضاف أن تظاهرات مسائية ومواكب ستنطلق في عدد من مناطق البلاد، كما “سيتم تسير موكب “الحرية والتغيير” في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الخميس القادم”.
ودعا البيان المشترك الصادر من تجمع المهنين وتحالف نداء السودان، وتحالف الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض، الشعب السوداني لمواصلة التظاهر حتى إسقاط النظام.
والأربعاء، أعلنت الشرطة السودانية، سقوط 3 قتلى، في احتجاجات بمدينة “أم درمان”، غربي العاصمة الخرطوم، وجارى التحري في شأنها تحت إشراف النيابة.
وشهدت أم درمان، احتجاجات منددة بالأوضاع في البلاد، دعا لها تجمع المهنيين وأحزاب معارضة، بغية تسليم مذكرة احتجاج إلى البرلمان في أم درمان، تطالب البشير بالتنحي.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم.
وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
الخرطوم/ الاناضول