أوقفت الثعلب وحذرت الضي دائرة الكرة بالهلال.. الانضباط فوق كل شيء

فرضت دائرة الكرة بنادي الهلال ضوابط صارمة بالنسبة للاعبين عقب تعيين الجنرال حسن محمد صالح مديراً للكرة بالفريق الأول، حيث وضع الجنرال ضوابط صارمة ولائحة جزاءات وعقوبات بالنسبة للاعبين في الفترة الأخيرة، وتم تنفيذ هذه اللائحة على عدد من اللاعبين بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، إلا أن هنالك قضية اللاعب صهيب الثعلب التي تفجرت مؤخراً بعد أن رفض اللاعب أداء تمرين مخصص للعناصر المبعدة من مباراة ودهاشم سنار الدورية الأمر الذي كشف عن نوايا الدائرة المناط بها تحقيق أكبر قدر من الانضباط بالنسبة لفريق الكرة الأول الذي تنتظره مواجهة مهمة مساء الغد أمام موكورا الرواندي في البطولة الكونفيدرالية، وقد حولت لجنة الانضباط بنادي الهلال ملف اللاعب إلى السيد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الدكتور أشرف الكاردينال؛ الذي يتولى مسؤولية رئاسة القطاع الرياضي بالنادي، والذي يتوقع أن يصل للبلاد في غضون الساعات القادمة لتقرير مصير اللاعب.
ولم تكتفِ دائرة الكرة بالهلال بتحويل أفضل لاعب واعد إلى لجنة الانضباط بل توجهت بإنذار للمهاجم محمد موسى الضي، بسبب التصرف الذي بدر من اللاعب عقب المباراة الأخيرة محلياً التي جرت بالجوهرة الزرقاء، حيث رفض المهاجم مصافحة قائد الفريق محمد أحمد بشير “بشة” ومدرب الفريق إراد الزعفوري الأمر الذي رفضته دائرة الكرة بالنادي العريق، وقد توجهت دائرة الكرة بإجراء محاضرة شاملة للاعبين كشفت فيها عن سياستها الأساسية والتي تتمثل في أهمية تحقيق الانضباط بالمرحلة القادمة.
الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة موكورا الرواندي
عقد فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة المران الرئيسي لمواجهة فريق موكورا الرواندي عشية الغد في ذهاب الدور الأول مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) وشهدت المناورة الرئيسية للهلال مشاركة العناصر المقيدة في الكشف الإفريقي وغاب عنه الثعلب للإيقاف، وبدأ المران بمحاضرة قصيرة تحدث فيها التونسي إراد الزعفوري مع اللاعبين عن مباراة الغد، ومن ثم توزع اللاعبون بين الشواخص والعلامات لتنفيذ تدريبات بدنية قوية أشرف عليها مدرب الأحمال الوطني فتحي بشير قبيلة في حين اكتفى أبوعاقلة عبد الله بتمارين بدنية منفردة، وقسم اللاعبين عقب ذلك لمجموعتين ضمت مجموعة العناصر المرشحة وأخرى المرابطة وأجرى المدير الفني تقسيمة في كامل الملعب وقف خلالها الزعفوري على جاهزية توليفته الأساسية التي سيواجه بها موكورا الرواندي ونفذ سلسلة من التدريبات التكتيكية خلف الأبواب المغلقة من الجماهير ووسائل الإعلام.
واختتم المران الرئيسي للهلال بتقسيمة في كامل الملعب شهدت تنافساً بين اللاعبين للتواجد ضمن التوليفة الأساسية لمواجهة الغد، وعقب نهاية التمرين الرئيسي دخل فريق الكرة في معسكر مقفول بفندق النادي بالجوهرة الزرقاء وسيجري الفريق اليوم المران الختامي قبل الضيوف الذين يتوقع أن يصلوا إلى البلاد ظهر هذا اليوم.
صحيفة السوداني.