بنك السودان و”الصحة” يتوصلان لحل جذري لأزمة الدواء

أعلنت وزارة الصحة وبنك السودان، توصلهما لحل جذري بشأن أزمة الدواء، بعد اجتماعات متواصلة بين محافظ البنك محمد خير الزبير ووزيرة الدولة بالصحة د.سعاد الكارب.
ووجه محافظ بنك السودان البنوك التجارية بسداد كل فواتير المصانع الوطنية العالقة فوراً من حصيلة الصادر وإفادة المركزي بموقف التنفيذ، بحسب تعميم صحفي صادر من مكتب وزيرة الدولة بالصحة.
كما وجه المحافظ بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين بالسعر الذي تحدده آلية السوق وسيتم إعلانه رسمياً من البنك اليوم، وطالب أصحاب المصانع الوطنية ومستوردي الأدوية مراجعة البنوك التجارية وإفادة البنك بموقف التنفيذ.
السوداني.