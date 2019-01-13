نجاة أبرز شيوخ معسكر “كلمة” من محاولة إغتيال على يد حركة عبد الواحد

نجا مسؤول بارز بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، من محاولة اغتيال على يد مجموعة تتبع لحركة عبدالواحد محمد نور، بسبب مواقفه الرافضة لتوجهات الحركة.
وأبلغ محمد عبدالله وهو شيخ المركز الثالث بمعسكر كلمة للنازحين، الشرطة بأن مجموعة تتبع للمدعو “يعقوب ودفري” أحد قيادات حركة عبدالواحد قامت بالتهجم عليه في منزله وإطلاق الأعيرة النارية في محاولة لإغتياله إلا أنه قاومهم وتمكن من النجاة.
وفي السياق إشتكى عدد من مواطني معسكر كلمة من تباطؤ شرطة اليوناميد في القبض على أي من أفراد مجموعة عبدالواحد على الرغم من الإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها منسوبي الحركة ضد النازحين، في الوقت الذي نشطت فيه من الإهتمام بإنفاذ البلاغات المفتوحة ضد النازحين المتهمين في حوادث بسيطة.
كلمة (smc)