صرف الوقود بالبطاقات في الجزيرة يوم بعد غدٍ

أعلنت لجنة ضبط صرف وتوزيع المواد البترولية بولاية الجزيرة أن صرف الوقود سيكون اعتباراً من يوم بعد غدٍ الثلاثاء عبر البطاقة للسيارات المرخصة فقط، وذلك لضبط وترشيد توزيع المواد البترولية لتحقيق العدالة بين المواطنين.
وقال الأستاذ “معتصم عبد السلام” الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة، إن بداية تسليم بطاقات صرف الوقود سيكون اعتباراً من أمس (السبت) ويستمر حتى بعد (الإثنين) وذلك بعد إحضار رخصة العربة والتأمين.
من جانبه شدد العميد شرطة “نصر الدين محمد عبد الرحيم” مدير شرطة مرور الولاية على ضرورة ترخيص المركبات وكشف عن إنفاذ العديد من حملات الضبط المروري.
من جانبه قال المهندس “صلاح الإمام” مدير إدارة المواد البترولية، إن المواد البترولية بود مدني متوفرة بالصورة المطلوبة، مبيناً أن الحاجة اليومية لمدينة ود مدني (27) ألف جالون بنزين و(30) ألف جالون جازولين، وكشف عن تخصيص (15) ألف جالون بنزين يومياً لعربات الأمجاد.
من جهته دعا المقدم أمن “أيمن بابكر” لتضافر الجهود وإحكام التنسيق وتكوين قوة مختلطة من القوات النظامية تعمل بصورة ثابتة بمحطات الوقود، وقال إن توزيع الوقود على عدد كبير من الطلمبات سيسهم في انحسار الصفوف .
وأعلن الأستاذ “جمال دفع الله” المدير التنفيذي لمحلية مدني ” عن بداية تسليم البطاقات منذ اليوم لعربات الأمجاد والحافلات بموقف أمجاد والعربات الملاكي بوحدة الواحة الإدارية، والركشات بحي بانت في وحدة الإيرادات المعاونة، على أن يتم توزيع بطاقات المواتر بالسوق الشعبي، ولفت لضرورة إحضار رخصة العربة والتأمين.
صحيفة المجهر السياسي.