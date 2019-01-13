كبر يدعو المعلمين لمضاعفة الجهد لتعويض فترة التوقف خلال العام الدراسي

دعا نائب رئيس الجمهورية د. “عثمان محمد يوسف كبر” المعلمين إلى مضاعفة الجهد لتعويض فترة التوقف التي حدثت خلال العام الدراسي الحالي والعمل على المحافظة على سلامة الطلاب. جاء ذلك لدى مخاطبته أمس (السبت) احتفال الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين بتكريم عدد من القيادات التربوية وعدد من المعلمين بالولايات وذلك على شرف دورة الانعقاد الخامسة للمجلس العام. من جانبها أشادت وزيرة التربية والتعليم الأستاذة “مشاعر الدولب” بالمعلمين والروح الوطنية التي يعملون بها ، وأشادت بالمعلمين على امتداد الوطن ، مؤكدة حرص وزارتها على تطوير المهنة ودعم المعلم ومعالجة قضاياه.
صحيفة المجهر السياسي.