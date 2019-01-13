تسرب في خط رئيس ناقل للبترول بنهر النيل

سرب خام من النفط من الخط الرئيس الناقل للبترول بمنطقة الآبار بنهر عطبرة 15 كيلو من منطقة الهودي شرق عطبرة.
وقال وزير الدولة بالنفط سعد الدين البشرى لـ»الإنتباهة» إن التسرب أمر عادي ولم يقع انفجار بالخط. وأضاف (وقع تسرب عادي وليس انفجاراً وأوفدنا مهندسين وفرق معالجة ميدانية لمراجعة التسرب والأثر البيئي في منطقة المزارع).
ولفت البشرى الى أن الأنبوب الذي وقع به التسرب يتبع لشركة «بترودار» وأن هنالك مزارع مقامة على حرم الأنبوب ووصفها بغير القانونية.
ونبه البشرى الى اعتزام الشركة الناقلة الجلوس مع أصحاب تلك المزارع, وأكد أن الكمية المتسربة من الأنبوب غير مخيفة.
وقال مصدر لـ (سودان برس) أن الانفجار أدى الى تلف في أنبوب الخط الناقل، وأن البترول يغمر عدداً من المشاريع الزراعية. ووفقاً للمصدر تم استنفار الأتيام الهندسية لإصلاح التلف.
وفي غضون ذلك قالت وزارة النفط في بيان أمس أن خام النفط المنقول الى موانئ التصدير في بورتسودان تعرض لتسرب بمنطقة كنقاري 15 كيلو من منطقة الهودي بولاية نهر النيل وأن مسألة التسرب عادية تحصل بفعل التآكل وتم استنفار الأتيام الهندسية لإصلاح التسرب وتم بالفعل احتواء الزيت دون توقيف الضخ بتقليل الضغط حتى تكتمل عملية الصيانة العاجلة، وأن الكميات التي تسربت تقدر في حدود ٢ برميل في الساعة وأن المساحة المتأثرة بالتسرب لا تتعدى ٢٠٠ م٢ في حرم الخط الناقل للبترول.
صحيفة الانتباهه.