السودان.. التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات والكليات تدريجياً

أعلن وزير التعليم العالي، د. الصادق الهادي المهدي، عن استئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية والخاصة والأجنبية تدريجياً، باستصدار قرارات من إداراتها، كل على حدة، كاشفاً عن تكوين لجنة للنظر في استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية.
وأفاد المهدي خلال مخاطبته، أعمال دورة انعقاد المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي رقم (20)، بأن اللجنة ضمت كلاً من وكيل الوزارة، ومدير جامعة الخرطوم، ومدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومدير جامعة النيلين، ومدير الجامعة الوطنية، ومدير جامعة الرازي، ورئيس مجلس الرازي، ومدير جامعة الأحفاد، ومدير التعليم العالي الأهلي والأجنبي والخاص، والمدير التنفيذي للمكتب الوزاري.
وأضاف الوزير “اللجنة اجتمعت في الثامن من يناير الجاري، وبعد التداول والنقاش، توصلت لاستئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية الخاصة والأجنبية تدريجياً، بقرارات من إداراتها، كل على حدة”.
ونوه إلى تكليف مدير إدارة التعليم العالي والأهلي والخاص والأجنبي بالاتصال بهذه المؤسسات، وأن يتم استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية خارج الخرطوم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابع بالقول “تم التوافق على استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية بولاية الخرطوم لاحقاً”.
سونا