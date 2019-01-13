وزير الصحة في السودان يعلن تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات لمصابي التظاهرات مجاناً

اكد وزير الصحة الإتحادي، الخير النور المبارك، التزام السودان بالدستور والقوانين، ووجه بتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات لمصابي الاحتجاجات والتظاهرات بأسرع ما يمكن وبالمجان وشدد المبارك في تصريح لـ(سونا)، على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بصورة متميزة لجميع المواطنين.
واشار إلى تعاون وزارته مع وزارة الصحة بالخرطوم لحماية المؤسسات والمستشفيات والعاملين والمرضى وضمان سلامتهم.
وطالب الوزير، بتهدئة الأعصاب وضبط النفس، مضيفا أن المتطلبات تحل بالحوار السلمي، واصفا الأزمة بالعابرة واشاد بدور منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني .
ولفت إلى حرصه على خصوصية المستشفيات وسلامة العاملين والمرضي، والابتعاد بالمستشفيات عن الصراع.
الخرطوم 13-01-2019 (سونا)