فتاة تطلب الزواج من مذيع وتغريه بالإقامة في دولة خليجية

فاجأت فتاة في مقتبل العمر المذيع بالتلفزيون القومي “مصعب الطيب” بأن طلبت منه الزواج بعد أن عبرت عن إعجابها الشديد بشخصيته وقالت إنها لا تمانع أن تتقدم لخطبته في قروب عبر (الواتساب) يضم عدداً من الإعلاميين.
وقدمت الفتاة التي تدرس في إحدى كليات الإعلام حسب صحيفة المجهر عروض (خاصة) للمذيع للموافقة على زواجه منها من بينها (السفر إلى دولة خليجية والإقامة فيها)، وألجمت الدهشة المذيع الذي لم يرد عليها سلباً أو إيجاباً، إلا أن زميلات المذيع تكفلن بالرد على الفتاة الجريئة ووصفوا موقفها بـ(عدم الحياء) إلا أنها تشبثت بموقفها وقالت إن السيدة “خديجة” سبق أن طلبت الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أن هذا الأمر (سنة) ولا يهمها رأي الجميع.
الخرطوم (كوش نيوز)