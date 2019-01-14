رئيس الجمهورية يصل نيالا لمشاركة القوي السياسية والمجتمعية احتفالاتها بذكري الاستقلال

وصل السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير إلي نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ، وسط استقبالات رسمية وشعبية للمشاركة في احتفال القوي السياسية والمجتمعية بالذكرى ٦٣ للاستقلال المجيد .
وكان في استقباله بمطار نيالا والي ولاية جنوب دارفور المهندس ادم الفكي محمد الطيب وأعضاء حكومته وقيادات الإدارة الأهلية والمجتمعية وجموع غفيرة من المواطنين .
ويرافق السيد رئيس الجمهورية وفد يضم د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والسيد حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي والسيد جمعة ارو وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات والأستاذ احمد التجاني نائب رئيس المجلس الوطني والسيد إبراهيم ادم إبراهيم وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم .
الخرطوم (كوش نيوز)