قيادي بـ”الوطني”: الجيل الحالي يحتاج لخطاب عقلاني يلبي طموحاته

قال عضو البرلمان، أمين دائرة دارفور بحزب المؤتمر الوطني حسب الله صالح، إن الحكومة تسعى لوضع حلول ناجعة للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً، لا سيما بعد توفر الخبز والوقود بصورة طيبة، معلناً انقشاع أزمة شح السيولة الأسبوع المقبل بصورة جذرية، وأشار إلى أن الشباب المحتجين ضد الحكومة الآن يحتاجون لخطاب عقلاني لتلبية طموحاتهم، مؤكداً على مشروعية مطالبهم.
وأقر صالح في تصريح لـ”الصيحة” أمس، بمشروعية مطالب المحتجين التي ينادون بها في المظاهرات التي اجتاحت عدداً من مدن البلاد، وأشار إلى أن الخطورة تكمن في تحول المطالب الاقتصادية المشروعة لمطالب سياسية، وأضاف: “هذا أمر غير مقبول، لأن نظام الحكم الحالي جاء عبر انتخابات، وله أجل دستوري ينتهي في العام 2020 لذلك على القوى السياسية انتظار الانتخابات لطرح برامجها للمواطنين لإقناعهم بالتصويت لهم في الانتخابات”.
وأشار إلى أن الجيل الحالي يحتاج لخطاب عقلاني يلبي طموحاته ورغباته فضلاً عن تبني مشروعات تلامس طموحاته في التشغيل والتوظيف والتمويل الأصغر، وقال إن واجب الحكومة يحتم عليها السعي في هذا الأمر واستدرك قائلاً بأن الحكومة تعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
ادريس
2019/01/14 at 4:00 م (UTC 2) رابط التعليق
اصحاب البناطلين الناصله ما بينفع معاهم الا السوط….
..قال دايرين يغيروا النظام…كدى غيروا تفت شعركم وارفعوا بناطلينكم الناصله وبعدين تعال ارفعوا التمام للريس…
…تقعد بس…