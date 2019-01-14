والي كسلا يطلع وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية بالولاية

قال والي كسلا، آدم جماع، إنه أطلع وزير الداخلية على استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بجميع محليات الولاية؛ في أعقاب الأحداث التي شهدتها بعض مدن البلاد جراء الضائقة الاقتصادية مؤخراً.
وأضاف جماع في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الداخلية، أمس، أن اللقاء استعرض جهود ولايته في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار من خلال إنفاذ الخطط والبرامج الأمنية التي تضطلع بها لجنة أمن الولاية بكل مكوناتها واستصحاب التدابير الاحترازية المنعية اللازمة وتفعيل عمل الأطواف الليلية والارتكازات.
وأشاد بجهود قوات شرطة الولاية التي تقوم بواجباتها القانونية والدستورية في حماية الأرواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون، بجانب إسهاماتها الواضحة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما تقوم به من عمليات لمكافحة التهريب بكل أنواعه وأشكاله التي تعاني منه ولايته الحدودية وقد حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال، خاصة بعد نجاح حملة جمع السلاح التي انتظمت الولاية.
صحيفة السوداني.