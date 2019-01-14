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سياسية

2019/01/14

2019/01/14


وزارة العدل تدفع بأول مشروع للعون القانوني لمجلس الوزراء


العدل

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يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين

أعلنت وزارة العدل عن تسلم مجلس الوزراء لمشروع العون القانوني لمناقشته داخل القطاعات المتخصصة بمجلس الوزراء توطئة للدفع به إلى منضدة البرلمان.

وقال مولانا محمود أبكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل لـ(smc) إن مشروع قانون العون القانوني يعتبر أول قانون من نوعه بالسودان، مبيناً أن المشروع يأتي في إطار الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، موضحاً أن لجان التشريع المتخصصة بالوزارة قامت بوضع تصور كامل حول القانون، مؤكداً إستمرارهم في تقديم العون القانوني للمواطنين مجاناً وتقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة بمختلف مستوياتها بالعاصمة والولايات.

ونوه مولانا دقدق إلى قيام وزارة العدل بإعداد وصياغة عدد من التشريعات خلال الفترة السابقة.

الخرطوم (smc)

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