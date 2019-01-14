كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > وزارة التربية: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس المقبل
الأقسام :

سياسية

2019/01/14

2019/01/14


وزارة التربية: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس المقبل



شارك الموضوع :

أكدت وزير التربية والتعليم مشاعر الدولب استقرار الاوضاع بجميع المدارس ، معلنة عن اكتمال الترتيبات والاستعداد للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية وشهادة الاساس لهذا العام .

وأوضحت الدولب في تصريح لــ(smc) ان الامتحانات لمرحلة الشهادة الثانوية سوف تكون في موعدها مارس المقبل، وفيما يتعلق بامتحانات شهادة الاساس أبانت أي ولاية سوف تقوم بوضع التقويم الذي يناسب اوضاعها للجلوس للامتحان .

من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية علي تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين وفقاً للموزانة الجديدة، وذلك من خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر والذي تضمن تسهيل عمليات صرف زيادة مرتبات المعلمين بجانب عدد من القرارات الهامة لصالح المعلمين وترقية مهنة المعلم والبئية المدرسية .

الخرطوم (smc)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.