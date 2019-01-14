وزارة التربية: إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس المقبل

أكدت وزير التربية والتعليم مشاعر الدولب استقرار الاوضاع بجميع المدارس ، معلنة عن اكتمال الترتيبات والاستعداد للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية وشهادة الاساس لهذا العام .
وأوضحت الدولب في تصريح لــ(smc) ان الامتحانات لمرحلة الشهادة الثانوية سوف تكون في موعدها مارس المقبل، وفيما يتعلق بامتحانات شهادة الاساس أبانت أي ولاية سوف تقوم بوضع التقويم الذي يناسب اوضاعها للجلوس للامتحان .
من جهة أخرى أكدت وزيرة التربية علي تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين وفقاً للموزانة الجديدة، وذلك من خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر والذي تضمن تسهيل عمليات صرف زيادة مرتبات المعلمين بجانب عدد من القرارات الهامة لصالح المعلمين وترقية مهنة المعلم والبئية المدرسية .
الخرطوم (smc)