تقرير أممي: الحركات الدارفورية يمكن أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من النزاع بليبيا

حذر فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان من إمكانية أن تصبح الحركات المسلحة الدارفورية جزءاً لا يتجزأ من النزاع بليبيا إذا طالت فترة وجودها هناك.
وأضاف فريق الخبراء في تقرير له بحسب وسائل إعلام ليبية أن هذه الجماعات شاركت في العمليات العسكرية وأنشطة الارتزاق والتهريب وإقامة نقاط تفتيش غير قانونية وقطع الطرق وعززت من وجودها في ليبيا.
كما أشار فريق الخبراء إلى أن جيش تحرير السودان جناح مني مناوي هو أكبر جماعات دارفور الموجودة في ليبيا، يليه تجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان جناح عبد الواحد وغيرها من الجماعات الأخرى، والتي تضم أكثر من ألفي مقاتل ومئات المركبات الآلية.
ليبيا (smc)