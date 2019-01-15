برلمانيون: كلنا برطم

أعلن برلمانيون مستقلون، عن استعدادهم للوقوف مع النائب أبو القاسم برطم، ضد البلاغات التي فتحها حزب المؤتمر الوطني، بجانب تحركهم لرفع الحصانة الدستورية عنه.
وكشف البرلماني المستقل عن دائرة الفشقة، بولاية القضارف مبارك النور في تصريح صحفي حسب صحيفة التيار أمس الاثنين، عن ترتيبات لتنظيم مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة، يعلنون من خلاله هيئة الدفاع من المحامين، والصحفيين والإعلاميين ونواب، للدفاع عن البرلماني برطم.
وأشار النور إلى أنهم رفعوا شعاراً تضامنياً تحت مُسمى (كلنا برطم)، مضيفاً بأن استهداف برطم يعتبر استهدافاً لكل النواب المستقلين وغيرهم.
وكان العضو البرلماني أبو القاسم برطم قد أدلى بتصريحات ساخنة لقناة الجزيرة القطرية وجدت مشاهدة عالية، انتقد فيها الحزب الحاكم “المؤتمر الوطني” باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
الخرطوم (كوش نيوز)