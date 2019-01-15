البشير: سنوفر الوقود بموارد محلية ودعم إماراتي

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الإثنين، عن ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أن الحكومة تعمل على سد الفجوة من النقد الأجنبي ورفع عائدات الصادرات غير البترولية.
وقال البشير، خلال حديثه، أمام قيادات الإدارة الأهلية والأحزاب بمدينة نيالا، إن الدولة وفرت نحو 4 مليارات دولار من عائدات صادرات المواد غير البترولية، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار.
وأضاف البشير”نحن نعمل على ترتيب كل الأمور نعم هي ليست ساهلة، ولكن حالياً موقف الدقيق والقمح رتب”.
وتابع “سنوفر الوقود عبر إمكانيات محلية وبدعم من بعض الأشقاء، وأحب أن أذكر إخوتنا في دولة الإمارات الذين وقفوا معنا في هذه اللحظة، ونحن سنرتب معهم لتوفير كل حاجة البلاد من الوقود”.
وأكد التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر عملية سياسية نظيفة، تكون أنموذجاً مثل أنموذج الحوار الوطني الذي قدمناه للعالم.
ومضى بالقول “لن نفرط في الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، ولن نسمح بتدميره ولن نسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني”.
وأشار في حديثه إلى أن “السودان يواجه مشكلة اقتصادية مثل الكثير من الدول ولديه من الموارد ما يمكّنه من تجاوزها”.
وتطرق البشير إلى الجهود المبذولة لتعزيز السلام والحوار مع حملة السلاح ولكن بعض قادة الحركات المسلحة، مثل “عبدالواحد نور” يرفض بعناد خيارات السلام لتستمر معاناة المواطنين.
شبكة الشروق
1 التعليقات
الميكانيكي
2019/01/15 at 3:38 م (UTC 2) رابط التعليق
انت غوووور بس