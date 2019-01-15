كبر يوجه جماع بضرورة الاهتمام بمعاش الناس

وجه نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر ولاية كسلا الاهتمام بمعاش الناس وضبط حركة الأسواق وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين وتوفير المواد البترولية لإكمال عمليات الحصاد بالولاية.
وإطلع كبر لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي ولاية كسلا آدم جماع على مجمل الأوضاع بالولاية خاصة في المجالات الأمنية والسياسية والتنفيذية وترتيبات الولاية لزيارة رئيس الجمهورية لولاية كسلا.
وأكد والي كسلا في تصريح صحفي استتباب الأوضاع الأمنية بولاية كسلا، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق لسير العام الدراسي والترتيبات لانتهاء مرحلة الأساس.
سونا.