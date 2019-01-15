رجال أعمال سودانيون يزورون أمريكا منتصف فبراير

يزور وفد من رجال الأعمال السودانيين، الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف فبراير المقبل، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، ويضم الوفد (50) فرداً كأكبر وفد تجاري يمثل شركات كبرى ومتوسطة وصغرى.
وأعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف أحمد يوسف، خلال اجتماع مع المحلق التجاري الأمريكي بالخرطوم أمس، عن قيام أول زيارة عمل لرجال الأعمال السودانيين إلى أمريكا منتصف فبراير المقبل، وقال إن الغرفة التجارية بالتنسيق مع اتحاد المقاولين أسهمت جهودهم في تنظيم الزيارة.
من جانبه، قالت الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بالخرطوم ليا سيفولا، إن أمر التحويلات البنكية وفتح الاعتمادات والاستيراد والتمويل، هي قضايا مرتبطة برفع الجزء الثاني من العقوبات برفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وتوقعت أن تسهم المباحثات التي جرت بين الحكومة والجانب الأمريكي في اتخاذ خطوات جادة لرفع اسم السودان.
صحيفة السوداني.